- Romania pierde anual peste 1,6 miliarde de euro din cauza contrafacerii produselor, deficidul mediu din vanzari fiind de 22,5% in 13 sectoare analizate, de trei ori mai mult decat media UE (7,5%), arata un studiu prezentat miercuri de Oficiul Uniunii Europene Pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO).

- Piata francizelor traverseaza o perioada de crestere sustinuta in Romania. Cifra de afaceri cumulata a sistemelor de franciza din Romania a crescut de la 1,9 miliarde de euro in 2015 la aproape 3 mld. euro la finalul anului trecut. Cresterea medie a fost de peste 20% in ultimii patru ani de zile.

- Mai multe locuințe, strazi și instituții publice au fost inundate in județul Argeș din cauza precipitațiilor abundente. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, au fost afectate de inundații municipiul Pitești, orașul Ștefanești și comuna Bradu. Pe durata ploilor,…

- Prințul Harry l-a rugat pe Prințul William sa ii fie cavaler de onoare la nunta sa cu Meghan Markle, a anunțat palatul Kensington joi. William, in varsta de 35 de ani, va intoarce favoarea fratelui sau mai mic, Harry, care a fost cavaler de onoare la nunta sa cu Kate Middleton, in 2011. Palatul Kensington…

- Primul trimestru din 2018 a adus schimbari in piata auto din Romania, cu cresteri, in primul rand, dar si evolutii diferite pentru actorii din piata. Topul celor mai vandute autoturisme din Romania s-a modificat ...

- Agentia Europeana a Mediului informeaza ca, anual, 28.000 de romani mor din cauza anumitor probleme cauzate de aerul poluat cum ar fi bronsitele, astmul sau bolile cardiovascule, iar aproximativ un milion de romani sufera de afectiuni respiratorii, scrie Romania TV. Bucurestiul este una dintre cele…

- ♦ Carnea, lactatele si sucurile tin in spate exporturi de 1,7 mld. euro ♦ Industria alimentara este una dintre cele mai slab reprezentate sectoare din productie in topul exportatorilor ♦ Exporturile de produse alimentare si bauturi au crescut anul trecut cu circa 9%, pana la 1,7 mld. euro ♦ Fata de…

- Industria petrochimica si sectorul agro-alimentar din Romania pot juca un rol important in crearea unei noi industrii bazate pe utilizarea de biomasa ca materie prima si transformarea ei in produse cu valoare adaugata, potrivit celui mai recent raport de tara elaborat de Bio-Based Industries Consortium…