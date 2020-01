Romania produce mai putina branza ca state UE de doua ori mai mici Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat.



Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului, cu o productie de 96.000 de tone, fiind devansata de tari mai mici precum Lituania (101.000 de tone), Cehia (130.000 de tone), Austria (202.000 de tone) sau Grecia (219.000 de tone).



Potrivit acestor date, productia de lapte brut a fermelor din UE a crescut cu 1,6 milioane tone in 2018 comparativ… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, potrivit Agerpres.Romania se afla undeva la jumatatea…

- 87% dintre persoanele cu varsta intre 16 si 74 de ani din Uniunea Europeana au declarat in 2019 ca au folosit Internetul in ultimele trei luni, pe ultimele locuri in UE fiind romanii (74%) si bulgarii (68%), arata datele publicate luni de Eurostat. La polul opus, tarile unde aproape intreaga…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Polonia a impus subsidiarei locale a grupului auto german Volkswagen o amenda de 120,6 milioane de zloti (31,8 milioane de dolari) pentru ca i-a indus in eroare pe consumatori cu privire la nivelul emisiilor poluante produse de automobilele sale, a anuntat miercuri Autoritatea pentru protectia consumatorilor…

- ​Tot mai multe companii ofera angajaților telefoane mobile, tablete și laptopuri pentru a le folosite în scopul muncii pe care îl desfașoara, când nu sunt la birou, conform Eurostat. La nivel european, în 2019 circa doua din trei companii facea acest lucru, iar în România…

- In Belgia, Olanda si Austria traiesc cei mai fericiti cetateni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind cei din Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele unui sondaj publicat joi de Eurostat. In anul 2018, peste 62% dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a scris, sambata, pe Facebook, ca Romania este unul din statele membre ale UE in care toți elevii din ciclul gimnazial invața o limba straina. Reacția vine dupa ce Viorica Dancila a spus ca nu vorbește limba engleza pentru ca „suntem in Romania”.„Uniunea…

- Intr-o postare pe Facebook, oficialii spun ca „Uniunea Europeana are 24 de limbi oficiale. Alaturi de Danemarca, Grecia, Luxemburg, Austria si Suedia, Romania este unul dintre cele 6 state membre UE in care toti elevii din ciclul gimnazial declara ca invata limba engleza". Alaturi de postarea Reprezentantei…