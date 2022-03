România produce floarea soarelui suficientă pentru a acoperi de 10 ori consumul intern Romania produce in fiecare an o cantitate de floarea soarelui suficienta pentru a acoperi de zece ori nevoia de consum intern, a declarat, sambata, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Sorin Moise. El a precizat ca exista stocuri suficiente cu acest produs si materie prima pentru producerea de ulei. „Romania produce in fiecare an o […] The post Romania produce floarea soarelui suficienta pentru a acoperi de 10 ori consumul intern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

