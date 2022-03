Stiri pe aceeasi tema

- Romania are suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru, a anuntat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, dupa ce tot mai multi romani au luat cu asalt magazinele pentru a se aproviziona…

- Romania ar trebui sa profite de oportunitațile oferite de criza actuala, iar un astfel de exemplu este ceea ce se intampla la uleiul de floarea soarelui, un produs la care stocurile sunt pe sfarșite la nivel mondial. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca Romania ar putea sa caștige undeva…

- Europenii se lupta cu prețuri din ce in ce mai mari. Pe fondul razboiului din Ucraina, in unele țari, se inregistreaza perturbari in aprovizionarea cu alimente, iar prețul carburanților crește continuu. Ucraina este principalul furnizor de cereale din Spania, iar producatorii și supermarketurile se…

- In legatura cu situația tensionata din regiune, in ultimele zile, apar tot mai multe informații despre posibilele stopari de aprovizionare cu produse alimentare, inclusiv uleiul de floarea-soarelui. In acest sens, grupul de companii TRANS OIL, care administreaza cele trei mari fabrici de producere a…

- Din cauza razboiul din Ucraina, exporturile de ulei de floarea soarelui ale celui mai mare producator la nivel mondial sunt blocate, cu efecte majore pe piața internaționala, inclusiv in Uniunea Europeana, care nu are rezerve decat pentru 4-6 saptamani, atrage atenția Asociatia europeana a industriei…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a emis, la inceputul acestui an, autorizația de urgența pentru utilizare temporara a produselor: CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS SI PONCHO 600 FS pentru tratamentul semințelor ce vor fi utilizate in campania de primavara 2022. Urmare a demersurilor susținute…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu (PSD), a declarat, marți, ca fostul comisar european Dacian Cioloș ar trebui sa explice populației de ce a ajuns Romania sa exporte floarea soarelui și sa importe ulei. „Am vazut in spatiul public foarte multe discutii lansate si interventiile pe care…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a propus apicultorilor sa realizeze un proiect pilot pe o perioada de trei ani, prin care sa mearga in pastoral cu familiile de albine la culturile tratate cu neonicotinoide, pentru a se verifica concret efectele acestora asupra albinelor, in contextul utilizarii…