România, printre țările UE în care prețul locuințelor continuă să crească. Cu cât s-au scumpit în ultimul an Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 0,4% in zona euro si cu 0,8% in UE, in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). De asemenea, preturile la locuinte au urcat in ritm anual cu 3% in zona euro si cu 3,6% in UE, in trimestrul patru din 2022. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, sase au raportat scaderi ale preturilor la locuinte, in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

