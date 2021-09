Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,9% in iulie, de la 7,1% luna precedenta si 7,6% in perioada similara din 2020, potrivit unei estimari publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,1% in iulie, in crestere usoara fata de 5% in…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 13,2% in Uniunea Europeana si cu 13,6% in zona euro, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate, marti, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Numarul orelor efectiv lucrate la locul de munca principal in Uniunea Europeana a scazut anul trecut cu 12% comparativ cu 2019, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Numarul orelor lucrate a scazut cu aproape 10% in Romania. Aceasta scadere poate fi explicata…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in iunie la 2,2%, de la 2,3% luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria, Polonia, Estonia, Lituania si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu situatia din mai 2021,…

- Pandemia COVID-19 a avut un impact considerabil asupra europenilor. Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din ultimii 60 de ani, potrivit primelor statistici disponibile, ducand la o usoara scadere a populatiei, a declarat vineri Eurostat, potrivit Mediafax. Tarile UE au…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din ultimii 60 de ani, potrivit primelor statistici disponibile, care au provocat o usoara scadere a populatiei, potrivit Eurostat. Tarile UE au inregistrat cu 534.000 de decese mai mult decat in 2019 (o crestere de 11%) iar acestea a…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a urcat cu 9,2%, in timp ce in zona euro avansul a fost de 9%, in mai, comparativ cu perioada similara din 2020, Romania fiind printre statele membre UE cu cele mai importante cresteri, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica…