Stiri pe aceeasi tema

- Romania se claseaza pe locul 5 in topul tarilor din Uniunea Europeana, unde gradul de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani a fost cel mai scazut in 2017, arata un raport Eurostat. Cele mai mici rate de ocupare a fortei de munca au fost inregistrate…

- Cele mai mici rate de ocupare a fortei de munca au fost inregistrate in Grecia (38,3%), Luxemburg (39,8%), Croatia (40,3%), Slovenia (42,7%) si Romania (putin peste 43%). La polul opus, rata cea mai inalta de ocupare a locurilor de munca pentru aceasta grupa de varsta a fost observata in Suedia (76,4%),…

- În conditiile în care sase din zece bebelusi s-au nascut în afara casatoriei, Franta avea în 2016 cel mai ridicat procent (59,7%) de nou-nascuti cu parinti necasatoriti, urmata de Bulgaria si Slovenia (ambele cu 58,6%), Estonia (56,1%), Suedia (54,9%), Danemarca (54%), Portugalia…

- In Romania si in Bulgaria au avut loc, in 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, arata datele unui raport publicat marti de Comisia Europeana (CE) privind siguranta rutiera. „In 2017, 25.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere…

- Romania a avut luna trecuta cea mai mare inflatie dintre tarile UE România a înregistrat în luna februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana. Inflatia a fost de 3,8 la suta, de trei ori mai mare fata de inflatia de 1,3 procente consemnata…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…