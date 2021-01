Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) arata, intr-un comunicat de presa ca, prin adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare, Guvernul a sfidat votul a peste 6,4 milioane de cetateni si Constitutia Romaniei.…

- Guvernul va ține astazi, 30 decembrie, ultima ședința din acest an, ședința in care urmeaza sa fie aprobate masurile de ajutor pentru HoReCa, acordarea voucherelor de vacața și prelungirea masurilor active pana la 31 iunie 2021. „Va fi o ordonanta care va fi pusa in transparenta si va fi aprobata in…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, dupa sedinta de Guvern, ca o serie de masuri active care s-au derulat in 2020 vor fi continuate si anul viitor, referindu-se la somajul tehnic, IMM Invest si munca flexibila. OUG cu toate masurile va fi adoptata in sedinta de Guvern. Premierul Florin…

- CE aproba schema de ajutor de stat a Romaniei de 4,4 mil. euro pentru aeroporturile regionale, pentru compensarea pierderilor generate de pandemie Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor a Romaniei de 21,3 mil. lei (aproximativ 4,4 mil. euro) in vederea compensarii operatorilor aeroporturilor regionale…

- ​Guvernul închide pietele, dar habar nu are care va fi impactul asupra economiei si a consumatorului ● Florin Cîtu anunta ca anul viitor vor continua majoritatea masurilor - somaj tehnic, amânarea platii ratelor - chiar daca poate nu în aceeasi forma ● Comisia Europeana verifica…

- "In zona HoReCa, pe langa masurile pe care le-am adoptat, vom introduce o forma de ajutor de stat care am vazut ca este deja folosita in doua tari europene. Este o schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri raportat la 2019. Efectiv se dau bani, 20%…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de garantii romaneasca in valoare de 103 milioane de euro (aproximativ 500 milioane lei) pentru sprijinirea pietei asigurarilor de credite comerciale in contextul pandemiei de coronavirus”, a informat CE. Asigurarea…