Romania, printre tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in martie

Stiri pe aceeasi tema

- Romcarbon Buzau a anuntat ca aproape o suta dintre angajatii sai au intrat in somaj tehnic pe perioada lunii aprilie. Decizia este urmare a crizei care a fost declanșata odata cu apariția noului coronavirus, potrivit News.ro. „Romcarbon informeaza actionarii/investitorii cu privire la faptul ca evolutia…

- Romania, Slovenia si Polonia au inregistrat cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, in ianuarie 2020, comparativ cu decembrie 2019, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Comparativ, in…

- Romania, in topul țarilor UE cu cel mai insemnat avans economic in 2019. Irlanda a depașit toate așteptarile Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,1% in zona euro si o crestere de 0,2% in Uniunea Europeana in trimestrul patru 2019 comparativ cu trimestrul precedent. În rândul…

- Italia este o tara sigura pentru turism, in pofida epidemiei de coronavirus din nordul tarii, a afirmat marti premierul Giuseppe Conte, citat de Reuters. "Italia este o tara sigura pentru calatorii si pentru turism, probabil mai sigura decat multe altele", a declarat Giuseppe Conte la o conferinta…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,4% in ianuarie, in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, si de 1,7% in Uniunea Europeana, de asemenea in urcare fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate…

- Mai mult de jumatate (58%) dintre companiile din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au raportat ca in 2018 s-au confruntat cu dificultati in ocuparea locurilor vacante de specialisti IT&C (tehnologia informatiei si comunicatiilor), iar cel mai semnificativ deficit s-a inregistrat in Romania,…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…