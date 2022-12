Stiri pe aceeasi tema

Cei mai mari cinci producatori de grau din Uniunea Europeana si-au mentinut pozitia in top cu mici exceptii, arata datele Eurostat, biroul european de statistica.

Romania a fost si in 2021 la coada Uniunii Europene in ceea ce priveste cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare (R&D), in conditiile in care intensitatea cercetarii-dezvoltarii in Romania a ramas la 0,48%, fata de o medie de 2,27% in Uniunea Europeana, arata datele publicate marti de Eurostat.

Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 41,4% in Uniunea Europeana (UE) si cu 41,9% in zona euro, in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.

Veniturile din taxe si contributii sociale in statele membre ale Uniunii Europene au crescut anul trecut cu 520 miliarde de euro, pana la 6.058 miliarde de euro, iar cele mai mici ponderi ale taxelor in PIB au fost inregistrate in Irlanda si Romania, arata datele publicate luni de Oficiul European…

Consumul de energie electrica in Romania a scazut cu 5,3% in primele opt luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2021, potrivit Institutului National de Statistica.

Uniunea Europeana a inregistrat in august un deficit al balantei comerciale de 64,7 miliarde de euro, fata de un deficit de 7,1 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii preturilor energiei, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

In timp ce productia industriala s-a contractat cu 0,8% in Uniunea Europeana si cu 2,4% in zona euro, in luna iulie a acestui an comparativ cu luna iulie a anului trecut, Bulgaria a avut cel mai mare avans al productiei industriale din UE, 17,6%, potrivit cifrelor publicate miercuri de Eurostat.

Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…