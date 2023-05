Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Congresului american, susține intarirea Flancului Estic al NATO și menționeaza explicit Romania.

- „Romania felicita Finlanda pentru faptul ca a devenit astazi a 31 tara membra a NATO! In fata unor provocari fara precedent din regiunea noastra, unitatea si solidaritatea vor predomina mereu. Alianta noastra este acum mai puternica!”, a scris Klaus Iohannis, marti pe Twitter.Finlanda a devenit marti,…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a discutat joi, 30 martie, cu prilejul intrevederilor avute in cadrul Congresului SUA, despre importanța includerii Romaniei in programul Visa Waiver. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in esalonul conducerii democrate din Senatul SUA, si Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri un proiect de lege care recomanda includerea…

- Marți a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor de Externe cea de-a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii, intre Iulian Fota, secretar de stat pentru afaceri strategice, și Dereck Hogan, adjunctul principal al asistentului secretarului de stat al SUA pentru…

- Noua ambasadoare a SUA a afirmat, intr-un interviu la Digi24, ca unul dintre obiectivele din mandatul sau este ca romanii sa poata calatori in Statele Unite ale Americii fara vize, precizand ca a inceput sa lucreze deja in acest sens.