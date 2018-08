Romania, printre tarile in care cei mai multi migranti din afara UE isi gasesc un loc de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), arata ca Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene. In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64…

- Cehia, Romania, Portugalia si Polonia au cele mai ridicate rate de angajare a migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene, potrivit datelor aferente anului 2017 publicate luni de biroul european de statistica, Eurostat, transmite news.ro.In 2017, rata de angajare a persoanelor cu varste…

- Romania, fara sa miște un deget, ar putea scapa de alimentele de slaba calitate care se fabrica in țarile vestice pentru țarile estice, dar al caror preț este la fel sau chiar mai mare decat in țarile de origine a produselor.

- In 2017, peste 80% dintre absolventii din Uniunea Europeana aveau un loc de munca. A fost al patrulea an consecutiv cand rata de angajare a proaspetilor absolventi a crescut, dupa scaderea inregistrata intre 2008 si 2013.

- Romania continua sa aiba una dintre cele mai mici mase salariale din Uniunea Europeana, realitate care explica migrația forței de munca superior calificate. Masa salariala este indicatorul care arata cum se imparte valoarea creata in economie intre munca si capital. Romania este pe antepenultimul loc…

- Nicoleta Dumitrescu Avand in vedere ca lipsa fortei de munca bine calificata a ajuns o problema nationala, situatia fiind valabila si la nivel de judet, ieri, la Camera de Comert si Industrie Prahova a avut loc un seminar chiar pe aceasta tema. Astfel, reprezentanti ai autoritatilor judetene si ai unor…

- Din datele Biroului European de Statistica Eurostat reiese ca romanii se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in functie de contratele de munca temporara, cu o pondere de 1,2% in 2017, fata de o medie la nivelul UE de 14,3%. Potrivit sursei citate, la nivelul Uniunii Europene 27 de milioane de persoane…

- In Arges, angajatii APIA au fost, ca de fiecare data, foarte eficienti. Acestia au reusit sa inregistreze cereri pentru peste 177.000 hectare, cu peste 2500 mai multe decat anul trecut. Cu o medie de peste 170 euro pe hectar, asta se traduce in aproape 500.000 euro in plus pe 2018 pentru fermierii…