Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) arata ca Romania se afla in topul tarilor europene la campania de vaccinare, ocupand locul al saselea atat in ceea ce priveste numarul total de doze administrate, cat si media zilnica a acestora. In privinta numarului de doze administrate raportat la o suta de persoane, tara noastra se afla pe locul al patrulea.

