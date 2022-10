România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mai creșteri la tarifele de electricitate pentru cetățeni Romania se afla printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri in moneda nationala la electricitate, arata datele publicate luni, 31 octombrie, de catre Oficiul European de Statistica (Eurostat). Mai recent, preturile cu ridicata pentru electricitate si gaze au crescut substantial in UE. Costurile cu energia si aprovizionarea sunt afectate de situatia geopolitica actuala, majorarile fiind determinate in special de invadarea Ucrainei de catre Rusia. In primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, preturile la electricitate pentru consumatorii casnici au… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au urcat semnificativ in primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 22 euro/100 kWh ajungand la 25,3 euro/100 kWh, iar Romania s-a aflat printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri, in moneda nationala,…

- Cele mai mari cresteri de pret la energie electrica pentru consumatori casnici au fost in acest an in Cehia (+62%), Letonia (59%) si Danemarca (57%), urmate de Estonia si Romania, cu un plus de 55%.

- Prețul la curent electric s-a majorat cu mai bine de 55% pentru consumatorii casnici din Romania in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In topul creșterilor de peste 55% sunt Cehia, Letonia, Danemarca și Estonia, potrivit datelor Eurostat.

