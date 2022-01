Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de accidente feroviare semnificative in Uniunea Europeana a scazut cu 40% intre 2010 si 2020, tarile membre unde se inregistreaza cel mai mare numar de accidente fiind Germania, Polonia, Franta si Romania, arata datele publicate joi de Eurostat, conform Agerpres. Conform acestor date, 1.331…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- Romania se afla printre cei mai mari producatori de turta dulce din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, in Romania au fost produse peste 2800 de tone de turta dulce, se arata pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Liderul detasat intre producatorii de turta dulce din UE este…

- Productia totala de lemn rotund (busteni) a Uniunii Europene a fost de 488 milioane metri cubi in 2020, cu 2% mai putin decat in 2019 dar cu 21% mai mare decat in 2000, Romania fiind printre statele membre cu cel mai puternic avans, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania…

- Romania a inregistrat in 2020 cea mai slaba producție agricola din Uniunea Europeana, arata o analiza Eurostat. Astfel, Romania a avut anul trecut cea mai mare scadere a productiei agricole, 11,3%. De altfel, tara noastra se numara printre cele 11 state membre ale Uniunii Europene care au inregistrat…

- Polonia ii va solicita Curtii de Justitie a Uniunii europene (CJUE) sa monitorizeze sistemul german de desemnare a judecatorilor la tribunalele federale, a anuntat luni ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, transmite dpa. Ziobro a spus ca va prezenta aceasta propunere guvernului polonez,…