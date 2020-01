Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, suprafața de teren totala alocata agriculturii organice a fost de 13,4 milioane de hectare in 2018, echivalentul a 7,5% din totalul suprafeței agricole utilizate, ceea ce reprezinta o creștere de 34% intre anii 2012 și 2018, potrivit datelor Eurostat publicate miercuri, conform…

- Statele membre UE au importat 423.000 de tone de mirodenii din tarile non-UE in anul 2018, in principal ghimbir (128.000 de tone), paprika si ienibahar (96.000 de tone) si piper (71.000 de tone), arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Romania a exportat in 2018 un numar de 14.000 de viori in state din afara Uniunii Europene, reprezentand 28% din totalul exporturilor de acest tip ale UE. In acest fel, Romania a fost anul trecut cel mai mare exportator de viori din UE catre restul lumii, fiind urmata indeaproape de Danemarca (12.200…

- Companiile de transport aerian din Uniunea Europeana aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportul de pasageri sau marfa, aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau 20%) era operata de companii cu sediul in Marea Britanie, in timp ce flota aeriana din…

- Datele Oficiului European de Statistica, publicate joi, il contrazic pe fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, in legatura cu productia Romaniei, tara noastra fiind abia a opta putere agricola din Uniunea Europeana.

- Cu o colectare la buget din taxe si contributii de 27,1% din PIB, Romania s-a aflat in 2018 pe penultimul loc in Uniunea Europeana, dupa Irlanda. Tinand insa cont de felul mai putin ortodox in care Irlanda isi evalueaza PIB-ul, se poate spune ca Romania a fost chiar pe ultimul loc in Uniune din acest…