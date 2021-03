Stiri pe aceeasi tema

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate…

- Ponderea combustibililor fosili in energia bruta disponibila in Uniunea Europeana s-a situat la 71% in 2019, dar acest procentaj a scazut semnificativ in ultimele decenii, datorita cresterii ponderii energiei din surse regenerabile, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2020 la 5,8% din PIB in zona euro si la 5,6% din PIB in Uniunea Europeana, iar tarile cu cel mai ridicat nivel au fost Malta si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in decembrie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,2% la 0,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, la fel ca si in octombrie si noiembrie, Polonia, Ungaria, Cehia si Romania, arata datele publicate…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 milioane de euro, potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. Comparativ cu 2009, productia de turta dulce a scazut…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European…

