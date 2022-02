România, printre statele care trimit experţi militari în Ucraina în lupta împotriva atacurilor cibernetice Sase state membre UE, printre care si Romania, vor trimite o echipa de experti militari in securitate cibernetica in Ucraina, pentru a lupta impotriva amenintarilor cibernetice, a anunțat, marti, ministrul adjunct al Apararii din Lituania, potrivit Reuters. Lituania, Olanda, Polonia, Estonia, Romania si Croatia vor trimite echipa de experti infiintata pentru a ajuta alte tari, […] The post Romania, printre statele care trimit experti militari in Ucraina in lupta impotriva atacurilor cibernetice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

