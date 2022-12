România, printre statele beneficiare ale Fondului pentru accelerarea tranziţiei către o energie curată Fondul pentru modernizare pentru a accelera tranzitia catre o energie curata, aflat in cel de-al doilea an de functionare, a efectuat plati in valoare totala de 4,11 miliarde de euro in sprijinul a 61 de proiecte derulate in opt tari beneficiare, inclusiv Romania, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Proiectul care a beneficiat de finantare in Romania este dedicat construirii a opt parcuri fotovoltaice si a doua centrale electrice cu turbine cu gaze in ciclu combinat pentru a inlocui lignitul cu surse regenerabile de energie si gaz in productia de electricitate, precum si modernizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

