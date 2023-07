România, printre primele trei țări europene după deficitul bugetar. Ce alte state au ieșit pe minus în 2023 Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 58,3 miliarde de euro (1,4% din PIB) in primul trimestru din 2023, dupa un plus de 23,5 miliarde de euro (0,6% din PIB) in precedentele trei luni si o crestere cu 15,7 miliarde de euro (0,4% din PIB) in perioada ianuarie-martie 2022, arata datele publicate marti, 4 iulie, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In primul trimestru al anului in curs, 14 state membre UE au inregistrat excedent de cont curent, pe primele locuri fiind Germania (69,9 miliarde de euro), Tarile de Jos (25,9 miliarde de euro), Irlanda (13,6 miliarde… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- In aprilie, comparativ cu luna precedenta, singurele state membre UE care au raportat cresteri ale preturilor productiei industriale au fost Germania (0,3%), Danemarca (0,2%), Grecia, Cipru, Malta si Slovenia (toate cu 0,1%), iar cel mai semnificativ declin a fost in Belgia (minus 9,1%), Italia (minus…

- Trienala Internationala de Arta Textila TexpoArt iși propune crearea de relații cultural-artistice prin promovarea Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași la nivel mondial. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție, constituie o certificare a importantei si recunoasterii invatamantului…

- A fost realizat de o echipa internaționala compusa din peste 600 de tehnicieni, oameni de producție și actori din Romania, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Ucraina, Croația, USA și Canada, cu o investiție de 40 milioane de euro. Echipa de producție din Romania a fost cea de…

- Anul trecut, țarile din intreaga lume au cheltuit in total 2,24 trilioane de dolari pentru armatele lor, ceea ce reprezinta o creștere de 3,7% fața de recordul anterior, ajustat la inflație, potrivit unui raport anual al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), transmite…

- Exporturile UE cu produse medicale si farmaceutice in tarile din afara blocului comunitar au crescut considerabil mai mult decat importurile, in perioada 2002 – 2022, arata datele publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Exporturile au crescut de la 50 miliarde de euro in 2002…