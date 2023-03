Stiri pe aceeasi tema

- Rata totala a fertilitații s-a ridicat la 1,53 de nașteri vii per femeie in UE in 2021, puțin mai mare decat in 2020 la 1,50. Rata fertilitații in 2021 a fost puțin mai mica decat varful vazut in 2016 (1.57), dar a fost o creștere fața de 2001 (1.43), conform Eurostat. In 2021, cele mai mari rate de…

- Salvatorii au dormit chiar pe moloz langa ruinele cladirilor, incalziți cu paturi și de un foc de tabara in orașul Antakya, din Turcia, din sudul țarii, dupa ce un cutremur mortal a lovit Turcia și Siria saptamana trecuta. A fost unul dintre cele mai grave cutremure din istoria moderna a Turciei, bilanțul…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, care a zdruncinat Turcia și Siria ieri dimineața, a ucis deja mii de oameni, iar multe persoane sunt inca blocate sub moloz. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,…

- ​In UE au fost produse anul trecut 10,8 milioane de masini, cu mai mult de 3 milioane sub totalul din 2019, anul dinaintea pandemiei. Romania a terminat pe locul sase, in fata Italiei si Ungariei, tara noastra fiind singura din top 10 unde productia a urcat fata de 2019. Dat fiind ca productia din Rusia…

- Criza energetica si cresterea galopanta a inflatiei au determinat guvernele UE sa ia masuri in cascada pentru sprijinirea companiilor si a cetatenilor europeni, deja afectati de criza anterioara, cea a Covid-19. Pentru a incerca sa reduca o parte din povara exercitata asupra populatiei, statele membre…

- Vocea Basarabiei: Astazi avem un oaspete deosebit, seful diplomatiei Nicu Popescu. O sa punem in discutie inca o data si, probabil, inca de multe ori apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeana si tema de acasa pe care are sa o indeplineasca Republica Moldova ca tara candidat. Acest statut de…

- Scadere accelerata a consumului de gaze naturale in UE. In perioada august-noiembrie 2022, consumul s-a redus cu 20,1% , fața de consumul mediu de gaze pentru aceleași luni (august-noiembrie) in ultimii cinci ani (2017-2021). In perioada august-noiembrie 2022, consumul de gaze naturale a scazut in majoritatea…

