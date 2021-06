România, printre cele mai poluate țări europene, alături de Bulgaria și Polonia Media anuala a concentratiei de particule fine in zonele urbane din Uniunea Europeana a scazut in ultimii ani, dar raman peste nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor membre, cea mai mare poluare a aerului din UE o au zonele urbane din Romania, Bulgaria si Polonia. Valorile au ajuns la 12,6 lg/m3 (micrograme pe metrul cub) in 2019, de la 25 lg/m3 in 2015, dar cu toate acestea continua sa fie peste nivelul recomandat de OMS, adica o medie anuala de 10lg/m3, potrivit Eurostat. La nivelul țarilor Uniunii Europene, cea mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

