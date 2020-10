Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a indemnat romanii sa sune la 112 și sa-și denunțe vecinii care organizeaza petreceri acasa cu mai mult de 20 de oamenii. Vicepremierul susține ca aceasta practica este folosita și in alte țari. Autoritațile spun ca in urma analizelor facute, petrecerile private ar fi principala cauza…

- De astazi, popririle si executarile silite care erau in curs inainte de facilitatile fiscale generate de epidemie, intra din nou in vigoare. Din martie si pana acum, unele firme au fost scutite de anumite plati la stat, dar de marti intra vigoare popririle si executiile silite, care erau in curs inainte…

- Pandemia coronavirus afecteaza tot ce inseamna domeniul aerian, operatori și aeroporturi. Cel mai mare aeroport din Romania anunța pierderi de aproape 130 milioane euro. Compania Nationala Aeroporturi – Bucuresti – S.A este foarte afectata de criza generata de raspandirea noului coronavirus SARS-CoV-2.…

- De luni, relatia firmelor cu Fiscul revine la normalitate, dupa ce, din martie, unele firme din Romania au fost scutite de anumite datorii fata de stat, din cauza crizei provocate de coronavirus. Poluare masiva in Capitala. S-au inregistrat depașiri de peste 400% ale nivelului maxim admis In aceasta…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a reacționat dupa ce Sorin Cimpeanu a fost reales conducator al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), prin vot secret. Votul a avut loc in contextul in care SNSPA anunțase ca mandatul de presedinte al lui Cimpeanu a expirat in mai 2020.Remus Pricopie susține ca explicația…

- Date oficiale INS. Prabușire economica uriașa in trimestrul II in Romania. Produsul Intern Brut a scazut in trimestrul II, comparativ cu primele trei luni ale anului, cu 12,3%, iar fața de același trimestru din 2019 scaderea este de 10,5%, informeaza INS. In semestrul I 2020, PIB a scazut, comparativ…

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2019 in Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).