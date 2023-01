România, printre cele mai mici majorări ale prețurilor locuințelor din UE în ultimii 12 ani Din 2010 și pana in prezent, prețurile locuințelor din Romania au inregistrat o majorare net inferioara fața de media europeana, sub jumatatea acesteia. Pe parcursul lui 2022, prețurile locuințelor din țara noastra au continuat sa creasca, chiar daca ritmul a mai scazut in trimestrul III fața de trimestrul II. In schimb, prețurile chiriilor din Romania au crescut din 2010 și pana in prezent mai mult decat media europeana. Scumpirile locuințelor au pierdut din viteza Chiriile și prețurile locuințelor in Uniunea Europeana au continuat sa creasca in trimestrul al treilea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat a analizat pretul locuintelor din Uniunea Europeana. In unele țari, creșterea este de aproape 50% Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2% in perioada cuprinsa intre 2010 si trimestrul al treilea din 2022. Romania a consemnat printre cele mai mici majorari…

- „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19 in UE, dar nu in luna urmatoare, deoarece varianta este prezenta in UE la niveluri foarte scazute", scrie Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) in evaluarea…

- Comisia a anunțat astazi primii 51 de studenți selectați pentru a fi tineri observatori la evaluarile din cadrul programului Orizont Europa. Din Romania a fost selectata Bianca-Cezara ARCHIP, studenta la Universitatea Babeș-Bolyai. Studenți la masterat din universitați din intreaga Europa s-au alaturat…

- Dupa luni de lupte interne in bloc, Comisia Europeana a propus plafonul inaintea reuniunii ministrilor Energie de joi, cu privire la cele mai recente masuri de urgenta ale blocului pentru a atenua o criza energetica, pe masura ce se profileaza iarna. Plafonul ar fi activat daca pretul cotnractelor…

- Romania are o putere medie de cumparare de 8.017 euro pe cap de locuitor in acest an, cu 51% sub media europeana. Țara noastra se claseaza pe locul 31 din cele 42 de țari incluse in cercetare. Potrivit studiului GfK Purchasing Power Europe 2022 puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Europa…

- In data de 26 octombrie a.c., reprezentanții Asociației Inter-Bio dar și ai USH Pro Business au participat la cel mai mare targ agricol din Romania, Indagra, ediția 2022. Acesta inregistreaza un grad de internationalizare de 29%, cu firme din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca,…

- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație. Ratele creditelor sunt in creștere din cauza majorarii dobanzilor și tind sa descurajeze investitorii sa cumpere…

- In primele noua luni ale acestui an, Romania si-a redus consumul de gaze cu 11- fata de media consumului aferenta perioadei 2019-2021, mare parte a scaderii fiind reducerea consumului din industrie (63-), care de altfel este cea mai mare din Uniunea Europeana. In perioada ianuarie-septembrie, media…