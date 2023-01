România, printre cele mai fericite țări din lume. A devansat Spania, Italia, Croația Și in 2022, finlandezii raman cei mai fericiți oameni din lume. Fața de anul predecent, Romania a urcat 18 locuri in World Happiness Report. World Happiness Report, care se face in fiecare an, ține cont in evaluare de fericire, bunavoința și incredere in timpul COVID-19 și dupa pandemie. In topul care arata calitatea vieții, țara noastra este vazuta peste Spania, Italia, Croația sau Turcia. „Anul acesta marcheaza a zecea aniversare a World Happiness Report, invitandu-ne astfel sa privim inapoi și inainte, menținand raportarea noastra a bunastarii actuale și largindu-ne analiza a efectelor de amploare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- World Happiness Report 2022 este topul care ne arata unde sunt țarile in care oamenii sunt cei mai fericiți și in care sunt incluse Republica Moldova și Romania. Fața de ediția precedenta, Romania a facut un salt spectaculos și a ajuns pe locul 28, o ascensiune de 18 locuri, potrivit Topului. Mai…

- World Happiness Report 2022 este topul, care ne arata unde sint țarile in care oamenii sint cei mai fericiți. Moldova a ajuns pe locul 68, in timp ce Romania e pe locul 28, cu 40 de poziții mai sus, transmite stiri. Lider ramine in continuare Finlanda, urmata de Danemarca, iar pe trei este Islanda,…

- Romania a urcat pe locul 28 din 146 in lume in clasamentul mondial. Suntem inca departe de campionii finlandezi, dar am intrecut maghiarii, spaniolii, italienii si japonezii. Dupa o pandemie si un razboi la granita, am invatat, se pare, sa ne bucuram si de lucrurile mici, informeaza Observatornews. …

