România, printre cele mai ”complexe țări” din punct de vedere economic din lume, înaintea Spaniei, Poloniei sau Canadei Romania ocupa locul 44 in topul celor mai bogate economii din lume și locul 19 in topul ”celor mai complexe țari” din punct de vedere economic, potrivit Atlasului de Complexitate Economica realizat de Universitatea Harvard din SUA. ”Romania este o țara cu venituri medii-superioare, ocupand locul 44 in topul celor mai bogate economii pe cap de locuitor din 133 de țari studiate. Cei 19,3 milioane de locuitori ai sai au un PIB pe cap de locuitor de 12.915 USD (32.099 USD PPP; 2020). Creșterea medie a PIB-ului pe cap de locuitor a fost de 3,9% in ultimii cinci ani, peste media regionala. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

