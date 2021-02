Salariile minime lunare brute sunt, potrivit Eurostat, sub 700 euro in estul Europei și peste 1.500 euro in nord-vestul UE. In ianuarie 2021, zece state membre, din estul UE, aveau salarii minime brute sub 700 euro pe luna: Bulgaria (332 euro), Ungaria (442 euro), Romania (458 euro), Letonia (500 euro), Croația (563 euro), Cehia (579 euro), Estonia (584 euro), Polonia (614 euro), Slovacia (623 euro) și Lituania (642 euro). In alte cinci state membre, situate in principal in sudul UE, salariile minime au variat intre 700 euro și puțin peste 1.100 euro pe luna: Grecia (758 euro), Portugalia (776…