Stiri pe aceeasi tema

- De fiecare data cand UDMR voteaza alaturi de majoritatea PSD-ALDE, cum s-a intamplat marti in Senat, cand au fost votate modificarile la Codul Penal, ne punem intrebarea ce a castigat Uniunea din acel vot: finantare pentru primariile sale? Vrea sa-si puna la adapost cativa lideri corupti? Construirea…

- Ambasadale a 12 state, apel la autoritatile din Romania Foto: pixabay.com. Ambasadele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei si SUA la Bucuresti au dat publicitatii, astazi, o declaratie comuna, în care fac apel "la…

- Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) este nemulțumit de modul in care Primaria Timișoara a gandit organizarea primului sau concurs de soluții de arhitectura, avand ca tema Turnul de Apa din zona Iosefin. Recent, firma Rheinbrucke SRL a caștigat licitația pentru servicii de consultanța in vederea…

- Noua state membre UE, printre care si Romania, vor infiinta „echipe de reactie rapida“ pentru a raspunde unor eventuale amenintari cibernetice, in cadrul noului pact de aparare al blocului comunitar.

- 1 din 5romani cu varsta intre 20 si 64 de ani avea, in anul 2017, rezidenta in alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in UE dupa indicatorul privind mobilitatea fortei de munca. Potrivit datelor Eurostat, la nivelul UE, comparativ, o medie de 3,8% dintre cetatenii…

- Unul din cinci romani (19,7%) cu varsta intre 20 si 64 de ani avea, in anul 2017, rezidenta in alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in UE dupa indicatorul privind...

- Seful Reprezentantei Comisiei Europene (CE) in Romania, Angela Cristea, a declarat, vineri sera, la Digi 24, ca ”nu exista o problema cu prezumtia de nevinovatie in statele membre”, persoanele cercetate beneficiind de aceasta, dar a fost necesara o armonizare a legislatiei. Romania nu a comunicat CE…

- Romania, cu o crestere economica de 4,2% in primul trimestru, are a cincea cea mai mare crestere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, la nivel dublu fata de media UE, a afirmat vicepremierul Viorel Stefan. "Romania, cu o crestere de 4,2%, are a cincea cea mai mare crestere dintre cele…