- La licitatia organizata in data de 29 decembrie a cumparat 240.000 de tone de grau din Romania, 240.000 de tone din Rusia si 120.000 de tone din Ucraina la un pret mediu de 378,33 dolari tona, inclusiv livrarea.Reuters transmite ca Autoritatea Generala pentru Aprovizionare GASC din Egipt, entitatea…

- Alte 1 261 de cazuri noi cu COVID-19 au fost confirmate, in ultimele 24 de ore. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt cu contact in afara țarii: 2-Rusia, 2-Italia, 1-Irlanda, 1-Romania, 1-Ucraina, 1-Danemarca.Au fost efectuate 7 877de teste, dintre care 4564 de teste rapide.

- Germania a inregistrat vineri peste 37.000 de cazuri zilnice de Covid, un record pentru a doua zi consecutiv. Rata de incidența la 100.000 de persoane este acum mai mare decat era in aprilie, de 169,9, dar cu mult sub nivelul din Marea Britanie. Oficialii germani din domeniul sanatații sunt ingrijorați…

- Alte 1074 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 10 sunt asociate cu contact in afara țarii: 3 - Italia, 3 - Ucraina, 2 -Rusia, 1 - Danemarca,1 - Romania.

- In fiecare an pe data de 31 octombrie este sarbatorita Ziua Internationala a Marii Negre, data la care in anul 1996, a fost semnat Planului Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre: Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Marea Neagra este situata…

- Alte 1588 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Romania, 3-Turcia, 1-Rusia, 1-Irlanda, 1-Italia, 1-Marea Britanie. 1-Norvegia. 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 8688.…

- Romania a incheiat Campionatele Mondiale de kaiac-canoe maraton, seniori, tineret si juniori, de la Bascov, cu o medalie, aurul obtinut de fratii Adrian si Victor Stepan, vineri, la canoe dublu juniori, potrivit Agerpres. Ungaria s-a impus detasat in clasamentul pe medalii, cu 11 de aur, 10…

- In 17 și 18 septembrie, pe stadionul din Livezile, vom avea parte de cateva concerte extraordinare, la WTF Rock Festival! Nu aveți voie sa-i ratați pe rockerii ruși de la The Slot, americanii de la Trope și pe death-metaliștii din Polonia, Aether. Un eveniment planificat acum cateva luni, sub egida…