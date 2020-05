Stiri pe aceeasi tema

- Kinga Sebestyen si medicii Olivia Burta, Alin Iova si Pusa Dorina Farcas au primit certificatul de intrare in Cartea Recordurilor Romania a intrat, anul trecut in Cartea Recordurilor prin cea mai mare ora de Kangoo Jumps organizata vreodata. La evenimentul ce a avut loc in Piata Unirii din Oradea au…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat, in Romania, judetul Bihor, la ora 02:28:43 ora locala a Romaniei , la adancimea de 5 km. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost localizat la coordonatele Lat 46.6309deg;N Long 22.1257deg;E.Cutremurul…

- Partidul lui Dacian Ciolos avertizeaza ca in aceste momente Romania are nevoie de strategie si organizare, nu de relaxare si in acest context recomanda introducerea testarii de tip "pooling". Reprezentantii PLUS spun ca echipa de cercetatori de la Crucea Rosie Frankfurt (Germania), coordonata…

- Traficul și poluarea aerului sunt printre principalele probleme cu care se confrunta cele mai mari orașe ale lumii. Autoritațile locale incearca sa ii faca pe oameni sa aleaga transportul in comun, restricționeaza accesul autoturismelor in centrul orașelor și cresc plațile pentru parcare. O percepție…

- Un utilaj de constructii in valoare de aproximativ 23.000 euro, furat si cautat in Marea Britanie, a fost descoperit de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea.Potrivit…

- Primarul orașului Topoloveni, Gheorghița Boțarca, a fost premiat și felicitat pentru activitatea sa in administrația publica, și in mod special pentru longevitatea acestuia in funcția de primar. Edilul din Topoloveni a primit din partea Asociației Comunelor din Romania o Diploma de Excelența prin care…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Diosig, judetul Bihor, au depistat intr-un intr-un autoturism condus de un cetatean roman, doi barbati si doua femei din Sri Lanka, solicitanti de azil in Romania, care se indreptau spre frontiera cu Ungaria, cu scopul de a trece ilegal…