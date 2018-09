Romania, primul loc din Uniunea Europeana la mortalitatea din accidentele rutiere

Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa fie campioana Uniunii Europene in ceea ce priveste mortalitatea din accidente rutiere, potrivit ultimului raport al European Transport Safety Council, citat intr-un comunicat al Asociatiei Pro Infrastructura (API).

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a luat masuri de prevenire a apariției pestei micilor rumegatoare, in Romania, dupa ce primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat…

- Pentru clarificare, Sistemul de Informatii Schengen reprezinta o baza de date comuna a Statelor Membre UE și este utilizata mai ales la controlul trecerii frontierelor Uniunii. In decizie este subliniat in primul rand faptul ca masura va contribui la creșterea eficienței combaterii acțiunilor teroriste…

- Un proiect de ordin al ministrului Transporturilor prevede modificarea si completarea reglementarilor privind omologarea individuala. Noile modificari vizeaza mașinile cu volan pe dreapta care nu vor mai putea fi inmatriculate. Oficialii guvernamentali pregatesc un proiect de ordin al ministrului Transporturilor…

- Marti, purtatorul de cuvant al primariei orasului a precizat: „Familia se afla deja in Romania. Expulzarea a avut loc luni si s-a derulat linistit, fara probleme". In principiu, cetatenii Uniunii au dreptul de a circula liber in Uniunea Europeana, de a intra si de a ramane in orice alt stat membru al…

- Cu toate acestea, o treime din populația țarii nu a fost deloc la medic în ultimul an și, în general, suntem recunoscuți în Uniunea Europeana pentru faptul ca ajungem prea târziu la doctor. Chiar și în acest context, exista o dezvoltare constanta a sectorului medical,…