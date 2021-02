România, primul aliat NATO care primește sistemul de rachete HIMARS Principalele echipamente ale primului Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare – HIMARS care va intra in dotarea Armatei Romaniei au sosit sambata, 20 februarie, in Portul Constanța, anunța MApN. Romania devine, astfel, primul aliat NATO care primește sistemul de rachete HIMARS, potrivit Hotnews. „Echipamentele și materialele aferente vor fi transportate la sediul Batalionului 81 Rachete Operativ Tactice „Maior Gheorghe Șonțu” din Focșani, prima unitate a Forțelor Terestre Romane care va avea in dotare acest sistem. De altfel, in cadrul batalionului se va desfașura, in perioada urmatoare,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

