Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a dat acordul pentru tranzitul navelor cu cereale din Ucraina pe brațul Chilia și prin Canalul Bastroe. Anunțul a fost facut de catre Ministrul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, potrivt digi24.ro.

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- "Ma bucur ca m-am intors la prieteni. Așa am scris și in cartea de oaspeți. Ma refer la relațiile de prietenie dintre statele noastre, dar și la cele dintre noi doi. Imi aduc aminte de prima nostra intalnire din urma cu 15 ani, cand amandoi dețineam alte funcții (...). Pe atunci nu banuiam ca vom ajunge…

- Nimeni nu poate garanta securitatea in regiunea Marii Negre fara Bulgaria si Romania, sustine ministrul bulgar al Apararii, Dragomir Zakov, intr-un interviu acordat AGERPRES. El face referire la faptul ca Parlamentul de la Sofia va vota, saptamana viitoare, privind eventuala livrare de arme de catre…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a afirmat, vineri, ca tara sa nu comenteaza legat de ajutorul militar primit, adaugand ca, de la inceperea razboiului, Romania a avut „o politica inteligenta”, informeaza AGERPRES . „Armelor, ca si banilor le place linistea si nu comentam legat de ceea…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- Daca niciun oficial al statului roman nu are curajul sa viziteze Ucraina, asa cum au facut o, deja, zeci de occidentali, Volodimir Zelenski isi trimite el oamenii la Bucuresti. In Vinerea Mare, la Palatul Victoria, Nicolae Ciuca il primeste pe ministrul afacerilor externe din Ucraina, Dmytro Kuleba,…