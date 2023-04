Compania KazMunayGas (KMG) a inceput expedierea petrolului kazah din portul Ceyhan in directia Romaniei, a anuntat serviciul de presa al companiei din Kazahstan, citat de News.ro. Seful KMG, Magzum Mirzagaliev, a vizitat portul turcesc Ceyhan si a fost informat despre procesul de expediere a petrolului kazah catre rafinaria „Petromidia”, care este detinuta de KMG. „Astazi […] The post Romania primește un prim transport de petrol din Kazahstan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .