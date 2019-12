Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pesta porcina africana din China si tranzitia spre proteinele pe baza de plante in diete ar putea modifica pietele agricole din Uniunea Europeana in urmatorii zece ani, ducand la o fluctuatie a preturilor la carnea de porc si la o cultivare mai mare de leguminoase si soia, transmite Reuters.…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 261 de localitați din 28 de județe, cu un numar de 774 de focare (dintre care 15 focare in exploatații comerciale și 4 focare in exploatații de tip A), numarul focarelor active fiind in scadere fața de precedenta actualizare a situației, informeaza ANSVSA,…

- Pesta porcina africana a zguduit din temelii nu doar cresterea porcului din Romania, ci si industria de procesare, in conditiile in care in acest an doar 5% din productia nationala de carne de porc se...

- Pesta porcina africana a zguduit din temelii nu doar cresterea porcului din Romania, ci si industria de procesare, in conditiile in care in acest an doar 5% din productia nationala de carne de porc se foloseste in procesare, sustine directorul executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), Dana Tanase,…

- Anunțul facut de ANSVSA vine la cateva zile dupa reuniunea de la Bruxelles a Comitetului permanent pentru animale, alimente, plante și furaje, unde a fost luata aceasta decizie. In condițiile extinderii pestei porcine africane (PPA), Comitetul permanent pentru animale, alimente, plante și furaje (SCoPAFF)…

- Parlamentul European a votat, miercuri, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, care cuprinde 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor europeni afectati de pesta porcina africana, potrivit unui comunicat emis de europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. „Plenul Parlamentului…

