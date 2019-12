Stiri pe aceeasi tema

- Laserul de mare putere de la Magurele va fi operational la sfarsitul anul viitor, a declarat marti premierul Ludovic Orban. "Scopul principal al prezentei noastre aici este acela de a identifica cele mai bune cai prin care Guvernul poate sa sustina activitatea institutului si sa contribuie la fructificarea…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a revizuit in crestere, cu o treapta, ratingul pentru datoria pe termen lung in valuta atribuit Bulgariei, datorita performantei fiscale solide a statului balcanic si a progreselor inregistrate in vederea aderarii la zona euro, transmite…

- Premierul Ludovic Orban spune ca PSD ”si-a batut joc” de banii publici si a adus Romania intr-o situatie in care nu poate fi evitata depasirea tintei de deficit de 3 la suta din Produsul Intern Brut. El a mai spus ca, daca in tarile europene incasarile bugetare reprezinta peste 30 la suta din PIB,…

- Asociatia Oraselor din Romania solicita o intalnire urgenta cu prim-ministrul, „oricare ar fi el dupa votul care urmeaza sa fie exprimat in Parlament, pentru negocieri privind o rectificare imediata”. „AOR isi exprima mahnirea fata de inca o promisiune neonorata, facuta primarilor de Guvernul demis,…

- Romania a ales calea de mijloc in ceea ce priveste adoptarea monedei unice, considerand un nivel de convergenta reala de 70 - 75% ca fiind critic inainte de adoptare, in conditiile in care acum este de 61%, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.El…

- În urma cu câteva zile agenția de rating Standard & Poor's atragea atenția asupra problemelor pe care noua lege a pensiilor le va creea de anul viitor. Acum a venit rândul Fitch, care este sceptica în privința creșterii pensiilor cu 40% din 2020. Totuși, ministrul Finanțelor,…

- Procurorii de la Parchetul General anunța, oficial, ca in dosarul privind moartea Adrianei, fetița de 11 ani din Dambovița, au fost efectuate, in cursul zilei de marți, percheziții domiciliare la casa olandezului, dar și in apartamentul inchiriat de barbat in Romania.Guvernul le face pe plac…

- Intrebat de jurnalistul Val Valcu daca ”Pactul național”, propus de premierul Viorica Dancila, este o manenvra electorala sau are o fundamentare mai lunga, Marius Budai a raspuns: ”In niciun caz nu este o manevra electorala. Sa ne uitam puțin, nu in trecutul indepartat, ci la ceea ce s-a…