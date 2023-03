Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a precizat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. Astfel, tara noastra primeste…

- “Va scriu despre pachetul de compensatii pregatit de Comisia Europeana pentru a ajuta fermierii din tarile cele mai afectate de razboiul din Ucraina, si anume Romania, Bulgaria si Polonia. Am observat cu dezamagire ca pachetul de masuri propus pentru Romania nu corespunde realitatii situatiei pe care…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari. Dintre acestia, doar 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Mai exact, Romania are 1.828 de oameni „superbogati”, cei mai multi din regiune,…

- Ungaria este „tarata in razboi”, dar conducerea ei este suficient de puternica sa tina tara departe de conflict, a declarat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat publicatiei elvetiene Weltwoche, citat joi de MTI, potrivit Agerpres. Orban a subliniat ca Ungaria a fost grav afectata de…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…

- Suedia a preluat, de la inceputul pana la mijlocul acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene, de la Republica Ceha. Printre prioritațile anunțate de Suedia se afla doar cele legate de schimbarile climatice și razboiul din Ucraina, nu aderarea la spațiul Schengen a unor noi state, precum Romania…

- Un roman a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania aproximativ 500.000 de pachete cu tigari, in valoare totala de peste doua milioane de euro, prin metoda capac, ascunse in spatele unor cutii cu portocale pe care le transporta pe ruta Bulgaria – Ungaria. In noaptea…