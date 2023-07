Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la Bucuresti, la un pranz privat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relatiilor romano-ungare,…

- • Pentru prima data in istorie, UE a finantat achizitionarea si livrarea de arme si echipamente • Sprijinul total al “Echipei Europa” se ridica la aproximativ 70 de miliarde de euro • Romania a pus accent pe dimensiunea umanitara si economica: 118.493 de permise de sedere , aproape 3.800 de copii ucraineni…

- Ucraina, care a fost invadata de Rusia anul trecut, a marit deja adancimea canalului Bastroe de la 3,9 metri la 6,5 metri, cu scopul de a creste exporturile de alimente din porturile sale fluviale. Ministrul Iuri Vaskov a declarat marti, la o conferinta pe tema cerealelor, ca noua adancime a canalului…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de…

- Romania va mai primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Astazi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene.…

- Complexul Energetic Oltenia, unul dintre cei mai mari producatori de energie electrica din Romania, se restructureaza și renunța treptat la utilizarea carbunelui, in conformitate cu obiectivele Uniunii Europene privind reducerea… Articolul Complexul Energetic Oltenia se restructureaza și renunța treptat…

- Fortele Terestre reprezinta o componenta moderna a Armatei Romaniei, a transmis, duminica, presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Fortelor Terestre. Acesta a menționat ca Forțele Terestre sunt extrem de importante in asigurarea securitații țarii. „Sarbatorim astazi, 23 aprilie, Ziua…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute in judetul Brasov, de ce nu s-a decis sistarea importului de cereale. ”In acest moment, stiu ca exista foarte multe preocupari legate de impactul pe care l-au avut importurile de cereale din Ucraina, am prezentat si…