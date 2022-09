Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat vineri o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro, care este menita sa sprijine intreprinderile din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a intreprins o vizita neprogramata la Kiev, joi, in timp ce administratia Biden a anuntat un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina si alte tari europene care ”prezinta cel mai mare risc cu privire la o viitoare agresiune rusa”,…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

- Uniunea Europeana va furniza Ucrainei un ajutor financiar in valoare de 1 miliard de euro pentru a ajuta tara est-europeana sa depaseasca consecintele razboiului, aceasta fiind prima transa dintr-un pachet de 9 miliarde de euro anuntat in luna mai de catre Comisia Europeana, potrivit AFP si dpa. Decizia…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei, in valoare de 60,7 milioane de euro (300 de milioane de lei), pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane, in contextul razboiului din Ucraina, a transmis executivul…

- Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat (CREA), cu sediul in Finlanda, a dat publicitații, luni, un raport care arata ca Rusia a castigat 93 de miliarde de euro din venituri provenite din exporturi de combustibili fosili in primele 100 de zile ale razboiului sau impotriva Ucrainei, relateaza…