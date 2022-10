Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, printr-un comunicat.

- Comisia Europeana a aprobat la 20.10.2022 decizia privind autorizarea platii primei transe de plata a sprijinului nerambursabil si a primei transe de plata a sprijinului sub forma de imprumut pentru Romania. In urma acestei decizii, suma primita de Romania va fi de 2,6 miliarde de euro, fiind luate…

- „Comisia a avizat favorabil solicitarea noastra, ca urmare a faptului ca am reușit sa indeplinim țintele și jaloanele asumate. Este rezultatul efortului coordonat al echipei guvernamentale și pentru acest lucru le mulțumesc colegilor. Trebuie sa menținem ritmul accelerat al reformelor din toate domeniile…

- Potrivit MIPE, evaluarea Comisiei Europene asupra indeplinirii celor 21 de tinte si jaloane aferente primei cereri de plata din cadrul PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) a fost finalizata si este pozitiva, iar concluziile vor fi transmise, conform procedurii, Comitetului Economic si Financiar…

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), instrumentul-cheie…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde lei) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunta CE. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a reactionat joi seara la unele afirmatii cu privire la o asa-zisa ratare a primei cereri de plata din PNRR. Institutia precizeaza ca „Romania nu se afla in situatia de a pierde echivalentul primei cereri de plata din PNRR”.