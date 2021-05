Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi luni cea mai mai mare transa de vaccin, de 1.091.610 doze, produs de Pfizer BioNTech, potrivit unui anunt al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). "Romania va primi cea mai insemnata transa de vaccin de la compania Pfizer…

- Romania primește luni cea mai mare tranșa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. 725.400 doze de vaccin ajung in țara. Vaccinurile sunt livrate pe cale aeriana și ajung pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, arata Mediafax. Transportul catre centrele de stocare este asigurat…

- Romania va primi, luni, cea mai insemnata transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 725.400 doze, informeaza Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 511.290 doze, sosește luni in țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- Luni, 22 martie, va sosi in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 345.150 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- OFICIAL| Peste 300 000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech vor ajunge MAINE in Romania. Cate va primi fiecare centru Maine, 22 martie, va sosi in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 345.150 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca…

- O noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech, care consta in 345.150 doze, va sosi in Romania luni. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze ajunge luni in Romania, anunta Comitetul de coordonare a vaccinarii, care precizeaza ca vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare…