- Regele Charles al III-lea a fost primit vineri dupa-amiaza la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis.Președintele Klaus Iohannis l-a primit in cadrul unei ceremonii oficiale pe Regele Charles al III-lea la Palatul Cotroceni. A fost o ceremonie oficiala, cu intonarea imnurilor celor doua…

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania, pe Aeroportul Baneasa, iar de acolo a ajuns pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, unde a primit salutul Garzii de onoare. Cu cateva clipe inainte, Regele l-a intrebat pe Iohannis care a formula de salut in fața militarilor, dupa cum o arata…

- Regele Charles al III-lea a fost primit cu onoruri militare astazi, 2 iunie, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. “Bine ati revenit in Romania!”, i-a spus seful statului Regelui Charles al III-lea. Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii, regele Charles al III-lea, se va afla in…

