- Romania are prima medalie asigurata la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, dupa ce Ana Maria Popescu a invins-o pe Katrina Lehis, reprezentanta Estoniei, scor 15 – 10, și s-a calificat in finala probei de spada. Romania și-a asigurat, astfel, prima medalie la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice. Pentru…

- Gimnastul Marian Dragulescu a ratat, sambata, calificarea in finala la sarituri, singura proba in care a luat startul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragulescu, care va implini 41 de ani in 18 decembrie, a fost notat cu 13.466 la prima saritura si cu 14.533 la cea de-a doua, pentru o medie de 13.999,…

- La prezentarea, in tara, a echipei olimpice a Romaniei, au fost depuse si juramintele olimpice, iar pentru antrenori a indeplinit acest ceremonial Viorel Filimon. Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei il are ca selectioner pe reputatul tehnician constantean Viorel Filimon, care, la Tokyo,…

- Fiica rockerului american Bruce Springsteen a fost inclusa in echipa de sarituri peste obstacole a Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jessica Springsteen si calul sau vor face parte din echipa de patru membri a SUA, alaturi de McLain Ward, Kent Farrington si Laura Kraut. In varsta…