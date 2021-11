Stiri pe aceeasi tema

- Costa Rica a introdus vaccinul impotriva Covid-19 in lista de baza a vaccinurilor copilariei impuse prin lege, potrivit unor oficiali din domeniul sanatații. Statul din America Centrala devine astfel prima țara care impune vaccinarea copiilor, dar modelul ar putea fi preluat rapid de alte state, relateaza…

- Medicii de familie solicita adoptarea certificatului verde fara excepții: „Avem nevoie de o lege corecta acum, nu peste inca o luna si inca 15.000 de decese” Medicii de familie solicita adoptarea certificatului verde fara excepții: „Avem nevoie de o lege corecta acum, nu peste inca o luna si inca 15.000…

- Mihai Craiu considera ca vaccinarea anti-COVID nu are succes din cauza teoriilor false, așa cum s-a intamplat și cu campania de vaccinare impotriva HPV. Mihai Craiu considera ca vaccinarea anti-COVID nu are succes din cauza teoriilor false, așa cum s-a intamplat și cu campania de vaccinare…

- Expertul Scott Gottlieb a transmis un mesaj pe Twitter in care atrage atenția asupra unei noi variante Delta, cunoscuta ca Delta Plus. Mesajul sau a venit in contextul in care Marea Britanie, acolo unde Delta Plus a fost semnalata, inregistreaza creșteri accelerate in ultimele zile a cazurilor de infectare.…

- Romania a pierdut in acest an fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, ieri, premierul interimar Florin Citu, care a sustinut ca motivul ar fi faptul ca fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila…

- Certificatul verde a devenit obligatoriu in Romania, incepand cu data de 20 septembrie. Romanii din localitațile care au depașit rata de infectare de trei la mie trebuie sa prezinte documentul in mai multe contexte. In urma cu scurt timp, autoritațile a facut un anunț de ultima ora prin care inștiințeaza…

- Premierul Romaniei a vorbit deschis despre noile schimbari care vor avea loc in Romania cu privire la certificatul verde. Potrivit acestuia, economia țarii nu se va mai inchide așa cum s-a intamplat in valurile anterioare ale pandemiei, insa vor exista reguli care vor trebui respectate de toți cetațenii.…

- Pacientii cu boli cronice din Romania lanseaza noi semnale de alarma cu privire la dificultatile pe care le intampina, ca urmare a crizei sanitare instaurate de pandemia Covid, amplificata in ultimele zile de criza politica.Bolnavii, in special cei cu afectiuni oncologice sau HIV/SIDA, se tem ca vor…