- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare, potrivit datelor provizorii publicate, vineri, de Institutul…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…

- Cifra de afaceri bruta s-a ridicat la 6,57 miliarde dolari, in crestere cu 42%, de la 4,61 miliarde dolari in 2021. ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2022, o imbunatatire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari…

- O fabrica de tractoare care va crea 600 de locuri de munca ar urma sa fie construita in localitatea aradeana Ghioroc, investitie austriaca de 400 de milioane de euro, primarul comunei afirmand ca documentatiile in vedere emiterii autorizatiei de construire sunt in lucru.Investitia a fost anuntata…

- Prețul la semințele de floarea soarelui ar urma sa creasca, incepand cu luna februarie, pentru ca procesatorii au nevoie de materie prima, insa nu se va mai atinge niciodata un preț de 1.150 dolari pe tona, cum s-a intamplat in martie 2022, susține Cezar Gheorghe, analist expert pe piața cerealelor.…

- Derogari privind utilizarea tratamentelor cu neonicotinoide la culturile de porumb, floarea-soarelui și sfecla de zahar, ca urmare a solicitarilor venite din partea fermierilor romani. Autoritatea Naționala Fitosanitara a publicat lista produselor care pot fi folosite, in acest an, pentru tratarea semintelor.…

- In contextul crizei globale din energie din ultima perioada de timp, cu probleme semnificative pe continentul european reflectate de costurile in crestere majora, s-a discutat tot mai mult despre nevoia de independenta energetica a tarilor din Uniunea Europeana. Din fericire, Romania nu sta deloc rau…