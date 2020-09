România, prezentă din nou pe lista scurtă a competiției Next Image Awards 2020 Cu cele mai multe lucrari nominalizate din regiunea CEE & Nordics 42 dintre cele mai reușite 1.000 de fotografii și videoclipuri nominalizate in etapa globala a celei mai mari competiții foto-video din lume, le aparțin pasionaților de fotografie din Romania Utilizatorii Huawei din Romania și-au dovedit abilitațile artistice și in cadrul edițiilor anterioare ale competiției, numarandu-se printre marii caștigatori ai competiției București, 1 septembrie - Huawei Next-Image Awards 2020 se apropie de final, iar Romania este prezenta, și anul acesta, pe lista scurta desemnata de juriul global, inregistrand… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

