Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu,…

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara ca in momentul de fata Romania are gandita o rezerva strategica ce cuprinde un stoc important de locuri in care ar putea sa cazeze mii de posibili refugiati. El a fost intrebat la Antena 3 ce capacitati de cazare ar putea avea Romania…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente in Ucraina și a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezerviștilor. Dincu a anunțat ca, in ședința CSAT de miercuri, discuția se va axa pe problema impactului asupra…

- Romania va cumpara avioane de vanatoare F-16 din Norvegia, pentru 354 de milioane de euro, dar si suport logistic si echipamente specifice in valoare de 100 de milioane de euro din SUA. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Parlamentului o scrisoare oficiala prin care cere aprobarea formala pentru…