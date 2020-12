Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare va incepe in Romania in data de 27 decembrie cu personalul medical din cele zele spitale aflate in „prima linie” de combatere a COVID-19, au declarat surse guvernamentale. Primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput…

- Romania este pregatita sa inceapa vaccinarea anti-COVID in 27 decembrie, alaturi de celelalte state UE, primele vaccinate urmand sa fie cadrele medicale din cele 10 spitale care au fost implicate de la inceput in tratarea pacientilor cu COVID-19, afirma autoritatile. Persoanele vaccinate vor primi…

- Romania este pregatita, in momentul de fața, pentru a incepe vaccinarea pe data de 27 decembrie, a anunțat președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghița. De asemenea, medicul militar a precizat ca persoanele care vor fi…

