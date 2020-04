România PREGĂTEȘTE revenirea la normal: S-a anunţat data PRIMULUI meci de fotbal de după izolare Romania se va afla in stare de urgenta, cel putin pana la jumatatea lunii mai, dar tot mai multe voci sustin ca, de fapt, si acest termen va fi prelungit. Deja, profesorul Adrian Streine-Cercel, cel care spunea la data de 26 februarie ca „Acesta e un virus prapadit, mult mai agresiv e virusul gripal“ si-a revizuit discursul si tocmai a avertizat lumea ca „daca nu stam cuminti, nu mai iesim pana la anul!“. Iar oamenii de stiinta de la Harvard au mers si mai departe si au preconizat ca, de fapt, fara vaccin, va fi nevoie sa stam in case pana in 2022! In mijlocul acestei situatii cu multe necunoscute,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

