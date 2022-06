România pregătește depozitele pentru noua recoltă de cereale a Ucrainei. Interzicerea exporturilor, exclusă Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu afirma ca nu se asteapta ca depozitarea cerealelor sa fie o problema pentru fermierii romani, anul acesta, ba mai mult, țara noastra ar putea sa puna la dispoziție Ucrainei facilitati de depozitare temporara pentru noua recolta de cereale. La acest moment, Romania are o capacitate de depozitare de 29 milioane de tone, iar nivelul este in crestere, in condițiile in care este estimata o producție mai mica fața de anul trecut. Chesnoiu susține ca potentialii factori de risc care ar putea declansa restrictii la export in acest an sunt inexistenti in acest moment.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea si costurile de productie mai ridicate arata ca recolta de cereale a Romaniei va fi oarecum mai redusa decat productia buna inregistrata anul trecut, dar inca asigura excedent suficient pentru exporturi, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, intr-un interviu acordat Reuters.

- Vremea si costurile de productie mai ridicate arata ca recolta de cereale a Romaniei va fi oarecum mai redusa decat productia buna inregistrata anul trecut, dar inca asigura excedent suficient pentru exporturi, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, intr-un interviu acordat Reuters. Romania…

- Un oficial guvernamental a estimat, luni, ca recolta de cereale a Ucrainei ar putea scadea in acest an pana la aproximativ 48,5 milioane de tone, de la 86 de milioane de tone anul trecut, ca urmare a invaziei rusesti, transmite Reuters. Suprafata arabila a tarii a fost redusa cu 25%, in special in regiunile…

- In timp ce toata lumea iși face griji ca fermierii ucraineni nu vor avea unde sa-și depoziteze graul in acest an, din cauza blocarii exporturilor, șeful LAPAR, Nicu Vasile, atrage atenția ca nici in ceea ce ne privește situația nu este deloc mai buna, chiar daca se estimeaza o producție mai mica de…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters.…

- Uniunea Europeana isi va spori ajutorul financiar si livrarile de arme catre Ucraina, a declarat luni sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, care insa a atras atentia in acelasi timp ca NATO trebuie sa actioneze in asa fel incat razboiul declansat de invazia Rusiei asupra Ucrainei sa nu se extinda…

- Statele membre UE incep sa se opuna reformarii sectorului agricol, in contextul razboiului din Ucraina, ceea ce ar putea sa determine Comisia Europeana sa amane publicarea propunerilor sale vizand agricultura durabila, care erau asteptate saptamana aceasta, informeaza Reuters. Dupa cate se pare, Executivul…

- Guvernul ucrainean elaboreaza in prezent un plan privind reluarea exportului de cereale in alte tari pentru a preveni o eventuala criza alimentara la nivel mondial, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ministrul ucrainean pentru politica agrara si alimentatie, Roman Lescenko, informeaza…